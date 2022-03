Refugiés nigériens au Sénégal : Des centaines de «mendiants» rapatriés par leur gouvernement

Plusieurs centaines de migrants nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar et dont la situation révélée par un reportage télévisé au Sénégal a fait grand bruit, ont été rapatriés dans leur pays dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté un journaliste de l'AFP.



D’après lefigaro.fr d'où Leral tient cette info, le vol, affrété par le gouvernement nigérien, qui comptait 580 personnes dont beaucoup d'enfants, est arrivé à 01H20 (00H20 GMT) à l'aéroport de Niamey. «L'image de notre pays est traînée dans la boue, c'est pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras-le-corps», a déclaré le ministre nigérien de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley, au pied de la passerelle de l'avion.



«Le gouvernement de la République du Niger a appris avec stupéfaction la présence dans les rues de Dakar au Sénégal de plusieurs centaines de ressortissants Nigériens s'adonnant à la mendicité», avait déclaré mardi le porte-parole du gouvernement Tidjani Idrissa Abdoulkadri, dans un communiqué lu à la télévision publique.



«Il s'agit d'un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisés par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà», avait-il assuré. Un message repris par le ministre de l'Intérieur samedi, selon toujours figaro: «Ce n'est pas la misère qui est à la base (de ce phénomène) mais des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite et au trafic de ces êtres humains».