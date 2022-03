Refus d'obtempérer, rébellion et détention de chanvre indien : Mamadou Astou Sèye et Mamadou Ndiaye, risquent dix ans de prison

J’ai refusé de m’arrêter lorsque les gendarmes m’ont demandé de le faire. De Fimela à Joal, ils ne m’ont pas suivi. Arrivé au check-point de Nianing, j’ai refait la même chose et les gendarmes se sont mis à mes trousses. Après des kilomètres de course-poursuite, ils ont réussi à mettre la main sur moi et mon apprenti et nous ont conduits à la brigade de Mbour. Sur les lieux, ils nous ont fait entrer dans le bureau et quelques minutes après, ils nous ont conduits devant le camion et ont sorti une enveloppe qui était dans un sachet. Dans l’enveloppe, il y avait 15 cornets de chanvre indien. Ce que j’ai catégoriquement refusé, car je ne fume pas et n’ai jamais été mêlé à un quelconque trafic

C’est moi qui nettoie le véhicule et je peux jurer que je n’ai jamais vu cette drogue. D’ailleurs, personne parmi nous ne fume

Ce comportement ne relève de rien d’autre que de l’indiscipline et de l’immaturité. Ce sont des comportements que l'on doit sanctionner puisqu'il ne se passe pas un jour sans qu'on note des accidents, dont l'origine est l’indiscipline des chauffeurs

Nous savons tous que depuis la grève des transporteurs, il y a des corridors où le contrôle n’existe plus. Nombreux sont les chauffeurs qui pensent que les forces de l’ordre ne doivent plus faire le contrôle. Cela relève de leur ignorance. D’ailleurs, c’est absurde pour quelqu’un qu’on pourchasse sur une distance de 50 km, qui avait caché de la drogue sans qu’il n’ait le réflexe de la jeter ! Avec tous les moyens que la gendarmerie a utilisés pour se mettre à la poursuite du chauffeur, les risques et la frustration qu’ils ont ressentis, on comprend les délits qui ont été visés pour corser le dossier. Mon client n’a jamais eu en sa possession du chanvre et je demande au tribunal de le disculper de cette charge