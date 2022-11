Refus de carburant de Total et Shell : Guy Marius Sagna obtient gain de cause Après le refus de Guy Marius Sagna de prendre ses bons d’essence de Total et Shell, l’Assemblée nationale a autorisé le député à prendre son carburant, uniquement à EDK.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

« Je vous informe que l’Assemblée nationale a pris en compte mon refus de prendre mon carburant chez les fournisseurs Total et Shell, en me donnant une carte EDK. Nous devons nous approvisionner chez les Sénégalais Edk, Elton, SGF, Eydon, Star Energy, Diprom…s’ils sont présents dans nos localités. Un individu qui fait du patriotisme économique c’est bien. Un Etat qui privilégie le patriotisme économique, c’est encore mieux.



Une assemblée – un Etat – qui encourage ses députés à consommer Total, Shell et autres multinationales étrangères, n’est pas une assemblée nationale mais une assemblée néocoloniale.



Aux Sénégalais Edk, Elton, SGF…de satisfaire le consommateur sénégalais et de respecter le droit du travail avec leurs employés.



Il faut aller vers la 4e République, qui sera une République souveraine, démocratique, sociale, populaire et panafricaine », a informé Guy Marius Sagna.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook