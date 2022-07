Refus de paternité : Une fille se suicide après avoir accouché

Enième cas de suicide par pendaison. Cette fois-ci le drame a lieu au quartier de Thiaroye Miname où les habitants sont plongés dans l’émoi et la consternation. Une fille, âgée d’une vingtaine d’années s’est donnée la mort par pendaison mercredi, vers 12 heures, près de l’école Khalifa Ababacar Sy.



La victime répondait au nom d’Awa, fille de N. Fall. Elle est décrite comme une fille très discrète. D'après des témoignages recueillis, la victime, F. Diop, avait contracté une grossesse. Après son accouchement, le présumé père de son bébé a refusé la paternité. Ainsi, la fille devenait de plus en plus dépressive, renseigne Rewmi.