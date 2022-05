Refus de prendre les courriers de Yaw: Ousmane Sonko flingue la DGE et Macky Sall Ousmane Sonko exige de la DGE, de sortir une seule disposition du code électoral qui interdit la modification de dossiers. Depuis quand, s’interroge-t-il, l’administration refuse-t-elle de prendre des courriers ?

« Au nom de quoi, le Commissaire Sarr refuse de prendre le courrier. C’est un déni. Le président du CNA devait dégager depuis longtemps. Sérieusement, l’administration sénégalaise connaît des problèmes », dit Ousmane Sonko.



Ainsi, il promet que leur liste est recevable et elle sera recue. « La loi dit qu’une liste ne doit dépasser d’un iota. Le Conseil constitutionnel que nous avons, est aux ordres de Macky Sall. Et, c’est Macky Sall et la Justice qui vont brûler ce pays », regrette-t-il.



Dignité des leaders



Ousmane Sonko exhorte les proches de Macky Sall à rester dignes, tout en ne partant pas voir des marabouts pour se sauver. « Notre alliance doit sauver le pays. Ayant appris la création de cette alliance, Macky Sall fait montre de sa peur. Il cherche à la fragiliser. Mais, BBY ne doit pas participer à ces élections. Si les Sénégalais se montrent déterminés, Macky Sall va reculer. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, Macky qui a déjà donné ses instructions, va changer la constitution et postuler pour un 3e mandat », alerte-t-il.



Soutien de Ousmane Sonko à Idrissa Gana Guèye



Ousmane Sonko apporte son soutien à Idrissa Gana Guèye. D’après lui, les toubabs pensent que les africains n’ont pas de valeurs. Mais, toute la population doit se mobiliser de soutenir Idrissa Gana Guèye et le féliciter.



Barthélémy Dias sera et restera le maire de Dakar. Si Macky révoque Barthélémy, il sera révoqué.



