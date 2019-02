Regardez la vidéo de Sadio Mané qui fait polémique sur les réseaux sociaux !

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané a posté sur son compte Instagram, une vidéo qui fait le tour du monde actuellement.



Ses moindres faits et gestes sont commentés. Sadio Mané est controlé comme du lait sur le feu, notamment quand il parle des autres clubs anglais.



En effet, mardi dernier il a posté sur son compte Instagram, une vidéo où il regardait le match PSG vs Manchester United et l'a sous-titrée: « Hummm ». Juste une minute plus tard, il a publié une image de lui et du manager Klopp, riant.



Même si Mané a supprimé la première publication. Elle a été partagée et commentée. Si certains approuvent, d’autres ne comprennent pas la réaction du joueur, qui selon eux, se moque de Manchester United.





















wiwsports

