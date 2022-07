Régates de Saint-Louis : Le "Ndèye Dji Rew" Palla Mbengue prône la paix et se dit prêt à lutter contre ses pourfendeurs En séjour dans la capitale du Nord, où il était invité pour les besoins des traditionnelles régates de la ville tricentenaire, le "Ndèye Dji Rew", chef suprême de la collectivité lébou du département de Rufisque, El Hadj Palla Mbengue, a saisi cette occasion pour délivrer un message fort à l'endroit des hommes politiques et autres citoyens de la nation sénégalaise. Un message axé essentiellement sur la quiétude et la paix, quel que soit, selon lui, le prix à payer.

ElHadj Palla Mbengue promet de tout mettre en œuvre pour que la paix règne au Sénégal.



Il a appelé les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir, les chefs religieux et coutumiers, à jouer leur partition pour un Sénégal de paix, surtout avec les élections législatives qui se profilent à l'horizon.



Le Ndèye Dji Rew a fait savoir que le président de la République est le premier à appeler à la paix, et les autres doivent suivre ses pas.



Palla Mbengue, toujours d'après lui, ne compte jamais céder à la pression et n'exclut pas de combattre avec la dernière énergie les pourfendeurs de la paix ou faiseurs de trouble, pour que le calme et la quiétude règnent pour toujours dans notre cher pays, le Sénégal.











Adama Sall (Saint-Louis)

