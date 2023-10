Région de Ziguinchor : Victorine Ndèye remet 385 millions pour appuyer les acteurs de la Microfinance 385 millions de FCFA, c’est le montant des subventions et financements que la ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a remis à différents acteurs de la région de Ziguinchor. Victorine Aquediche Ndèye était en tournée dans les départements de Oussouye, Bignona et Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 16:41

Devant une foule des grands jours, composée majoritairement de femmes, la ministre par ailleurs, Maire de la commune de Niaguis, a rappelé que, depuis son arrivée à la tête du département de la microfinance, les financements accordés à la région de Ziguinchor s’élèvent à 692 millions.



Pour justifier cette forte somme, elle a insisté sur sa volonté de la matérialiser l’ambition affirmée de Son Excellence, le Président Macky Sall pour la région et elle démontre, ainsi, son engagement à travailler à réaliser cette économie de la poignée de main, à surmonter ces obstacles et à créer des conditions favorables pour une autonomisation.



Par ailleurs, elle a saisi l’occasion pour répondre aux détracteurs du gouvernement de combat et de mission récemment mis en place pour soulager les populations.



« Ces actions sont une réponse parce qu'elle qualifie le temps de l’action, qui caractérise le combat gouvernemental, un gouvernement de combat pour la vie, un gouvernement de combat qui vise l’amélioration du bienêtre des populations, un gouvernement de combat contre la vie chère et les chocs exogènes », a-t-elle déclaré du haut de la tribune.



En conclusion, le ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire Victorine Ndèye a rassuré que ces actions vont se poursuivre partout dans le territoire national. C’est sur ces entrefaites qu’elle a demandé à la directrice du Fonamif d'aller dans les autres régions du Sénégal "pour adresser la demande en financements".



