Régularisation des transporteurs clandestins : Un engagement de And Liggey Sunu Rew

Lundi 11 Novembre 2024

Théophile Mbengue, tête de liste de la coalition And Liggey Sunu Rew, a effectué une visite à Thiès, pour échanger avec les transporteurs. Cette rencontre a permis de partager le programme de la coalition, tout en discutant des défis majeurs auxquels ces acteurs font face.



Après avoir identifié les principales difficultés du secteur, Théophile Mbengue s'est engagé, s’il est élu député, à régulariser les transporteurs non officiels, afin de favoriser le développement du transport dans le pays.

Ndèye Fatou Kébé