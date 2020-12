Régulation des Télécommunications : le Sénégal va assurer la présidence du comité de coordination francophone en 2021 Le Sénégal a été porté à la tête du Comité de coordination du Réseau Francophone de Régulation des Télécommunications (FRATEL) pour 2021. M. Abdoul Ly, directeur général de l’ARTP préside le comité de coordination du FRATEL pour un an à partir de ce 3 décembre 2020.

C’est ce qui ressort de la 18e réunion annuelle du FRATEL qui s’est tenue ce jeudi 3 décembre 2020 à l’invitation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du Burkina Faso.



Le FRATEL qui est le réseau francophone de régulation des télécommunications a été créé le 28 octobre 2003 à Bamako par les régulateurs des télécommunications ayant la langue française en partage. Il a pour mission de promouvoir l’échange d’information, de renforcer la coopération technique entre ses membres.



Selon le communiqué du réseau reçu par Leral.net, deux tables rondes ont été organisées durant cette session autour du thème : « Investissements, innovations technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux enjeux de la régulation tarifaire ?»



Mais en raison de la pandémie du COVID, elle s’est tenue en ligne et a comptabilisé plus de 240 participants.



Le Directeur Général de l’ARTP a présidé la table ronde portant sur le thème : « La régulation tarifaire des marchés de gros au profit d’un allègement de la régulation de détail »



La réunion a été l’occasion de valider la mise en œuvre d’un outil ouvert aux membres du réseau sur la représentation de la couverture et qualité de service mobiles, l’adoption du rapport d’activités 2020 et du plan d’actions 2021.



L’IRL du Luxembourg assure la vice- présidence pour cette année 2021, le secrétariat exécutif est assuré par l’ARCEP de France.



« Nous souhaitons plein succès à M. Abdoul LY pour cette importante mission », conclut l document parvenu à Leral.net.



