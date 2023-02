Régulation des Tic : Le Restic identifie cinq défis pour le nouveau directeur général de l’Artp

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|





«Le Sénégal a souscrit a plus de trois câbles sous- marins cependant notre pays reste à la traine en termes de vitesse de téléchargement et de qualité de services selon l’agence anglaise



L’autre défi, note, le Restic, c’est la convergence des télécoms et des médias. «C’est un vrai défi. Le sujet est sensible, car il pose clairement l’hypothèse de la fusion des deux autorités de régulation : celle des télécoms et celle de l’audiovisuel, dans les pays où ces régulations sont séparées comme au Sénégal », ajoute le Restic. Il souligne que le troisième défi est lié à l’importance de trouver du spectre pour les applications haut débit: le nombre d’abonnés mobiles en augmentation et les services offerts sur les réseaux télécoms exigent plus en plus de bande passante sur les réseaux télécoms. Comme quatrième défi, fait savoir le Restic, il y a le respect de la neutralité du net pour plus de diffusion de contenus locaux, la migration des interfaces est en cours, aujourd’hui le

smartphone remplace le poste de téléviseur, l’autorité de régulation doit accompagner cette mue. Pour le cinquième défi, le Restic liste un accompagnement des start up avec une régulation qui leur permet de se développer pour être de vraies entreprises innovantes.



«Lacontribution du numérique au Pib atteint désormais 10 %, cependant l’écosystème pour les entreprises innovantes dans les Sva ou services à valeur ajoutée reste problématiques. Aussi il faut urgemment revoir la stratégie de déploiement et de développement des opérateurs virtuels. L’écosystème doit être urgemment adressée par une régulation adéquate qui assure les investisseurs et les

entreprenants du numérique et du digital



Enfin Le Sénégal présente un panorama numérique et digital a fort potentiel et l’Artp doit veiller à un contrôle des prix et tarifs des opérateurs. Le coût de la connectivité fixe et mobile peut beaucoup baisser au Sénégal », lit-on dans le communiqué.



Le Restic dit compter sur le nouveau directeur général, Abdou Karim Sall pour une régulation proactive inclusive avec toutes les parties prenantes



Adou Faye





Dans un communiqué de presse, le Restic souligne que le Sénégal ne figure dans les premiers pays d’Afrique en termes de connexion rapide à Internet.«Le Sénégal a souscrit a plus de trois câbles sous- marins cependant notre pays reste à la traine en termes de vitesse de téléchargement et de qualité de services selon l’agence anglaise Cable.co.uk . Au classement mondial, le Rwanda occupe la 48ème place mondiale – le premier en Afrique- c’est aussi dire le retard du continent par rapport aux autres pays de la planète. La Réunion et l’Afrique du Sud viennent en seconde et troisième place au niveau africain avec respectivement (37,44 Mbps) et (28,62 Mbps). Madagascar est au pied du podium avec sa 4ème place et une vitesse de connexion moyenne de 19,29 MBPS devançant ainsi le Nigéria (15,37 Mbps), Les Seychelles (14,89 Mbps) et le Burkina Faso (13,43 Mbps) le Maroc (13,03 Mbps) et le Kenya (12,42 Mbps) », informe le Restic. Il a ajoute que même Madagascar dans la même configuration géographique que notre pays comme point de passages de câbles sous – marins fait mieux, beaucoup mieux que le Sénégal .L’autre défi, note, le Restic, c’est la convergence des télécoms et des médias. «C’est un vrai défi. Le sujet est sensible, car il pose clairement l’hypothèse de la fusion des deux autorités de régulation : celle des télécoms et celle de l’audiovisuel, dans les pays où ces régulations sont séparées comme au Sénégal », ajoute le Restic. Il souligne que le troisième défi est lié à l’importance de trouver du spectre pour les applications haut débit: le nombre d’abonnés mobiles en augmentation et les services offerts sur les réseaux télécoms exigent plus en plus de bande passante sur les réseaux télécoms. Comme quatrième défi, fait savoir le Restic, il y a le respect de la neutralité du net pour plus de diffusion de contenus locaux, la migration des interfaces est en cours, aujourd’hui lesmartphone remplace le poste de téléviseur, l’autorité de régulation doit accompagner cette mue. Pour le cinquième défi, le Restic liste un accompagnement des start up avec une régulation qui leur permet de se développer pour être de vraies entreprises innovantes.«Lacontribution du numérique au Pib atteint désormais 10 %, cependant l’écosystème pour les entreprises innovantes dans les Sva ou services à valeur ajoutée reste problématiques. Aussi il faut urgemment revoir la stratégie de déploiement et de développement des opérateurs virtuels. L’écosystème doit être urgemment adressée par une régulation adéquate qui assure les investisseurs et lesentreprenants du numérique et du digitalEnfin Le Sénégal présente un panorama numérique et digital a fort potentiel et l’Artp doit veiller à un contrôle des prix et tarifs des opérateurs. Le coût de la connectivité fixe et mobile peut beaucoup baisser au Sénégal », lit-on dans le communiqué.Le Restic dit compter sur le nouveau directeur général, Abdou Karim Sall pour une régulation proactive inclusive avec toutes les parties prenantes





Source : Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (Restic) liste cinq défis majeurs pour le directeur général nouvellement nommé à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).Source : https://www.lejecos.com/Regulation-des-Tic-Le-Rest...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook