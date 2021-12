Régulation des marchés publics: L’Armp casse deux transactions du ministère de l’Intérieur

L’Autorité de régulation des marchés publics a cassé deux marchés du ministère de l’Intérieur relatif à l’acquisition de consommables informatiques et de fourniture de bureaux. D’un montant de plus de 180 millions Fcfa, ces marchés liés à l’organisation des futures élections locales de janvier 2022 ont été annulés pour non-respect des procédures de passation des marchés publics.



Selon Rewmi, au mois dernier, le ministère de l’Intérieur, à travers la Daf, a demandé l’autorisation de passer par entente directe ses deux marchés. Au motif que pour la couverture des dépenses urgentes induites par la révision exceptionnelle des listes électorales, elle a bénéficié d’une avance de 500 millions de Cfa à la faveur d’une loi de finances rectificative. Mais, elle évoque un retard dans la notification de l’existence de ces crédits et leur mise à disposition, combiné à une urgence découlant des délais stricts prévus pour dérouler le processus électoral. Mais, ces arguments ont été battus en brèche par la Dcmp.