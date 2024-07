Réguler et moderniser le commerce : Serigne Gueye Diop annonce le lancement de magasins témoins Tribune Mardi dernier, le ministre du commerce et de l'industrie, Serigne Gueye Diop, qui était à Diourbel, pour une visite de travail, était au marché de Diourbel pour regarder le système des ventes en gros, les grossistes, les détaillants, pour voir ce qu'ils peuvent faire avec les différentes associations des commerçants, et surtout vérifier l'activité de la baisse des prix. Et pour Réguler et moderniser le commerce , Serigne Gueye Diop annonce le lancement de magasins témoins

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

En ce sens, le ministre a expliqué que le gouvernement, le Président de la république, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko, ont mis en place cette politique de baisse des prix sur les six denrées de première nécessité, le riz, l'huile, la farine, le pain etc. Et il était important, pour lui, en tant que membre du gouvernement, de faire une descente sur le terrain pour voir si les prix sont respectés par les commerçants, d'une part, les grossistes, ensuite, comprendre leurs difficultés



À cette occasion, il leur a apporté le salut du chef de l'Etat, le salut de tout le gouvernement, pour leur dire que c'est au nom des populations qu'ils ont fait cette baisse des prix. Étant donné que tout le monde sait que, dans les campagnes, dans les villes, les pouvoirs d'achat des populations se sont érodés au courant de ces dernières années. Donc il fallait prendre des mesures fortes, populaires, des mesures accessibles sur les denrées de premières nécessités.



Et l'autre chose, a-t-il fait savoir, c'est de contrôler, pour s'assurer, effectivement, que les prix sont respectés sur le terrain. A cette occasion, le ministre a remercié tous les services de commerce qui ont aussi fait le travail, d'affichage.



Parce que, soutient-il, qu’il était important d'afficher les prix, et de mettre des numéros verts, pour que tout le monde puisse contacter les services, en cas de déviations. Et surtout pour expliquer aux commerçants, à tous les acteurs, que ce n'est pas une mesure qui est faite contre les commerçants, ni contre les importateurs, ni contre les grossistes. Mais c'est des mesures qui sont faites finalement pour le peuple Sénégalais.



Le ministre qui s'est rendu compte aussi que la région de Diourbel était très mal couverte en termes de grossistes farine, ayant visité le seul centre qui existe à Diourbel, a demandé à ses services du commerce d'écrire à tous les meuniers, pour qu'il y ait un autre centre à Diourbel, un autre centre à Touba et Mbacké. Parce que Mbacké, c’est près de 400 boulangeries avec la zone de Touba qui fait 2 millions d'habitants. Donc pour le ministre, ce n'est pas normal que ces zones là se ravitaillent à partir de Diourbel.



C'est ainsi que le ministre Serigne Gueye Diop a lancé un appel à tous les meuniers, pour qu'ils puissent installer d'autres magasins dans toutes les grandes villes. Qu'il s'agisse de Touba, Thiès, de Mbacké, mais aussi des régions comme Kaolack, Ziguinchor et St-Louis. Ce qui leur permettra d'être plus proche et d'éviter les ruptures de stock parce que le contrat du gouvernement, c'est d'éviter toutes ruptures de stock dans le riz, la farine, dans tout ce qui concerne les denrées de premières nécessités.



Le ministre qui a pu se rendre compte que certains magasins ne disposaient pas encore d’électricité, au niveau du marché, a demandé au gouverneur de convoquer une réunion avec tous les acteurs pour accélérer l’électrification de ces cantines. Par ailleurs, Le ministre a fait savoir qu'ils vont initier, dans les prochains mois, les états généraux du commerce et de l'industrie. Et au cours de ces périodes, ils vont lancer les magasins témoins, des magasins de référence, ce qu'on a connu dans le passé comme étant les Sonadis (Société nationale de distribution).



Ce qui permettra de réguler le commerce, de le moderniser et encourager la mise en place des supermarchés dans les villes et dans les campagnes. Et avoir des magasins de référence partout où les prix de l'Etat et les autres prix sont respectés avec toutes les conditions d'hygiène. En outre, Dans deux mois, au mois de septembre, rassure-t-il, ils tiendront ces états généraux, aussi bien pour le commerce que pour l'industrie



