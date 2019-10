"Réhabilitation" de Karim Wade : Moustapha Ka convoqué par le ministre de la Justice Le directeur des droits de l’Homme, Moustapha Ka, qui avait déclaré que le gouvernement du Sénégal est prêt à réparer le préjudice subi par Karim Wade pour se conformer aux constatations du Comité des droits de l’Homme de l’Onu, a été convoqué par le ministre de la Justice, Me Malick Sall, pour une séance d’explication, selon Libération.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a démenti, jeudi dernier, dans un communiqué, toute "réhabilitation" ou de "réparation" d'un "préjudice" concernant Karim Wade.

