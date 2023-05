Réhabilitation de Khalifa Sall: Yaw porte le combat

Déthié Fall a promis que le combat de la coalition va porter sur "la réhabilitation de Khalifa Sall", victime de manœuvres injustifiées. Il a fait 32 mois de prison, de sacrifice pour le peuple sénégalais. Seul, Macky Sall n'a pas le droit de participer à l’élection présidentielle de 2024.



Ainsi, Déthié Fall lance un appel à la communauté internationale. "C'est le moment de parler à Macky Sall et d'attirer l’attention sur la trajectoire qu'il a prise. L'opposition et le pouvoir ont toujours cohabité. Parce que, le pouvoir a toujours eu la responsabilité de laisser l'opposition dans son rôle", dit-il.



"Le peuple nous regarde. Nous avons l'obligation de l'unité. Nous avons l'obligation de solidarité envers Ousmane Sonko. Nous avons l'obligation de soutien pour Ousmane Sonko et Khalifa Sall."



Amath Thiam