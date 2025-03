Réhabilitation de Mbeubeuss : Le gouvernement accélère les travaux

Dans le cadre du Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED), une séance de travail s’est tenue autour du projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss. Cette réunion a rassemblé le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, M. Moussa Balla Fofana, ainsi que les autorités administratives, les représentants des mairies de Malika et de Keur Massar, le cabinet du ministère et les équipes techniques du PROMOGED, de STUDI-CRBC et de la SONAGED.



État des lieux des travaux à Mbeubeuss et Bambilor



À l’issue de la réunion, une visite de terrain a été organisée pour évaluer l’avancement des travaux. La délégation s’est rendue sur le chantier de la phase 1 de réhabilitation de Mbeubeuss, où elle a pu constater l’exploitation du site par la SONAGED, avec l’appui des engins lourds fournis par le PROMOGED.



L’inspection a également porté sur la voie de contournement (VDN), destinée à faciliter l’accès au site et à réduire les nuisances.



Par ailleurs, la visite s’est poursuivie à Bambilor, où doit être implanté le Centre d’Incinération et de Valorisation des Déchets (CIVD). Cette infrastructure, inscrite dans le nouveau schéma de gestion des déchets de Dakar, représente une opportunité économique majeure pour la localité, avec la création de nouveaux emplois et le développement de filières de valorisation des déchets.



Cette démarche témoigne de l’engagement du gouvernement sénégalais et de ses partenaires, à transformer Mbeubeuss, aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes décharges à ciel ouvert d’Afrique de l’Ouest, en un site plus structuré et respectueux de l’environnement.