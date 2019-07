Réhabilitation du Môle 3 : les travaux estimés à 21 milliards, lancés ce jeudi Les travaux de réhabilitation et extension du Môle 3 du Port autonome de Dakar, estimés à 21 milliards FCFA, ont été lancés, ce jeudi, en présence du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

D’une durée de 24 mois, ces travaux, inscrits dans le cadre de la coopération entre le Japon et le Sénégal, vont porter de 800 000 tonnes, en 2018, à 1 200 000 tonnes, en 2022, date de livraison de l’ouvrage, le volume du trafic.



Construit entre 1939 et 1969, le Môle 3 est le réceptacle du transit malien au Sénégal.

Les travaux porteront sur l’aménagement de nouveaux postes à quai mais également, la réhabilitation du quai devenu vétuste.



A la fin du projet, suivra la réhabilitation des voies ferrées au Sud du pays, pour améliorer la fluidité du trafic.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos