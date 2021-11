Réhabilitation du Stade Léopold Sédar Senghor: Les travaux démarrent en début d’année

C’est assurément une bonne nouvelle pour les sportifs sénégalais. Des années après sa fermeture, le stade Leopold Senghor sera finalement refectionné en ce début de l’année prochaine.



Le ministre des Sports, Matar Bâ annonce l’arrivée déjà de l’entreprise chinoise qui doit effectuer les travaux de rénovation de l’infrastructure sportive.



” L’entreprise qui doit reprendre Léopold Senghor arrive. Les premières personnes de cette entreprise sont arrivées. En début d’année, on va démarrer les travaux du stade Léopold Senghor. Ce sera une bouffée d’oxygène pour Dakar mais aussi pour le Sénégal ”, a-t-il informé.



Cette rénovation de ce stade, l’un des plus important du sport sénégalais, devrait coûter 20 milliards de francs Cfa.









Source: SudQuotidien



