Réinsertion sociale des détenues: La Maf du Camp pénal, équipée Mme Gaye Clara avec son ONG Raffy Nails Group qui intervient dans le social, a équipé ce jeudi, le salon de coiffure de la Maf du Camp pénal. Un important don, composé de denrées alimentaires et de matériels de coiffure, a été remis au service pénitencier de la Maf du Camp pénal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

La réinsertion sociale des détenues de la Maison d’arrêt pour femmes du Camp pénal, est une des préoccupations majeures de l’administration pénitentiaire. Elle a toujours ouvert ses portes aux bonnes volontés oeuvrant dans le social, pour venir en aide aux détenues.



Le Lieutenant Fatou Senghor qui a réceptionné le don, a insisté sur la préparation à la réinsertion des femmes, détenues à la Maf, tout en saluant ce geste de haute portée humanitaire et sociale de l’Ong Raffy Nails Group, qui se veut un carrefour exemplaire de la vie sociale, tout en participant à la vie de société auprès de la politique d’émergence de l’Etat.



En plus des produits hygiéniques et des denrées alimentaires distribués, elle a équipé le salon de coiffure, en vue de renforcer la formation des détenues dans le domaine de la coiffure, pour pouvoir se réinsérer à leur sortie de prison.



