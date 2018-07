Rejet de l’inscription de Karim Wade : le Pds annonce la saisine de la Cour d’appel

Le Parti démocratique va saisir la Cour d’appel de Dakar pour rétablir dans ses droits son candidat, Karim Wade, après le rejet par la Direction des élections de son inscription sur les listes électorales.



«Le Pds répondra sur le plan juridique à travers la saisine dans les jours à venir de la Cour d’appel et surtout politiquement, sur le terrain », a annoncé lundi, à la RFM, Dr Cheikh Dieng, maire de Djiddah Thiaroye Kao, par ailleurs responsable chargé des élections au Pds.



Interrogé un peu plus tôt par les journalistes, lors de la publication provisoire des listes électorales, le responsable chargé des élections au ministre de l’Intérieur, Bernard Casimir Cissé a déclaré que Karim Wade a introduit une demande d’inscription sur les listes électorales.



Mais, que sa demande a été rejetée pour l’un des motifs figurant à l’article L31 du code électoral. Une référence à la condamnation de l’ancien ministre d’Etat par la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Mais, selon Dr Cheikh Dieng, cet article du code électoral ne mentionne nulle part les faits reprochés à Karim Wade.



« L’article L31 énumère de manière exhaustive et limitative les délits pour lesquels une inscription sur les listes électorales pourrait être invalidée et les motifs de condamnation de Karim Wade pour détournement de deniers publics n’y figure nullement », dit-il.



Le Pds rejette catégoriquement cette annulation de notre candidat sur les listes électorales parce que « Karim Wade a bien été inscrit sur les listes électorales et le président de la Commission d’inscription a bel et bien accepté son inscription en lui délivrant un récépissé ».



Il faut signaler qu’aussitôt après l’annonce du rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales provisoires, le parti de Wade a convié la presse pour décliner sa position. Cette rencontre aux allures de « déclaration de guerre » est prévue à 17 heures à la permanence nationale, Oumar Lamine BADJI. Les membres du comité directeur, les militants, les karimistes et les sympathisants sont conviés à y prendre part.











Leral.net