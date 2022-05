Rejet de sa liste : La Coalition Gueum Sa Bopp se rebiffe et tient un point de presse La Coalition Gueum Sa Bopp, qui se dit victime des agissements d’un pouvoir aux abois depuis sa flagrante et récente défaite issue des joutes locales a décidé de « faire face à la presse nationale et internationale pour mettre à nu des incongruités du régime. »

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Suite au rejet de sa liste, la Coalition Gueum Sa Bopp a donc décidé de tenir un point de presse « pour mettre à nu les raisons fallacieuses avancées »



Ainsi, Bougane Guèye Dany et sa Coallition Gueum Sa Bopp prennent à témoin l’opinion nationale et internationale, pour que nul n’en ignore .



Dessinant la couleur, ils indexent les « manœuvres d’un pouvoir aux abois ayant sournoisement programmé non seulement la limitation, mais surtout l’élimination de ses grands adversaires de l’opposition, avec des rejets nullement justifié, la Coalition Gueum Sa Bopp » .....



Selon la note partagée, l'occasion sera saisie pour parler des perspectives envisagées par Gueum Sa Bopppour les Législatives prochaines.



