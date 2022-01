Rejet du projet de loi sur l’homosexualité : le khalife de Ndiassane sermonne les députés Le rejet par le bureau de l’Assemblée nationale de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité continue de susciter des réactions. Et les familles religieuses ne restent pas indifférentes.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 15:59

Après la vigoureuse réaction de Touba, c’est au tour de Ndiassane de monter au créneau. En conférence de presse, le porte-parole du khalife général a fustigé ce rejet. Pas seulement, Abdourahmane Kounta s’en est aussi pris aux députés mis devant leur responsabilité.



Le khalife n’est pas du tout d’accord sur le sort réservé à cette proposition de loi rejetée par l’Assemblée nationale. En matière de religion, tout ce que déteste le Créateur et son prophète, le khalife le déteste aussi et le combat. Les tenants du pouvoir doivent savoir que la souveraineté appartient au peuple.



« Que tout le monde sache qu’aucun pouvoir n’est éternel. Et c’est pourquoi, il convient de penser chaque fois au peuple souverain, délégataire de ce pouvoir, en prenant en compte ses aspirations », a indiqué le porte-parole du khalife de Ndiassane.



Poursuivant, Abdourahmane Kounta, qui prie pour des élections locales apaisées, appelle les populations ainsi que les acteurs politiques à revoir leur attitude et langage.

Walfnet



