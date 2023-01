Relance Post-Covid-19 : Le tourisme prend déjà son envol

Le secteur touristique revit. Il connaît un rebond dans toutes les régions du monde. De nouvelles données de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) font apparaître que les touristes internationaux ont été plus de 900 millions en 2022. Deux fois plus que les chiffres enregistrés en 2021, note-t-on. Selon l’agence des Nations unies spécialisée dans le domaine, toutes les régions du monde ont connu une augmentation considérable du nombre de touristes internationaux. Elle précise que le Moyen-Orient a bénéficié de la plus forte hausse en termes relatifs. En effet, dit-elle, les arrivées ont grimpé à 83% des chiffres d'avant la pandémie. Pendant ce temps, l'Europe a atteint près de 80% des niveaux d'avant la pandémie avec 585 millions d'arrivées en 2022, soutient l’OMT qui précise que l'Afrique et les Amériques ont retrouvé toutes les deux environ 65% de leurs chiffres de fréquentation d'avant la pandémie, tandis que l'Asie-Pacifique est revenue à 23% seulement, à cause des plus fortes restrictions liées à la pandémie qui n'ont commencé à être levées que ces derniers mois. «Une nouvelle année commence avec davantage de raisons d'être optimiste pour le tourisme mondial. L'OMT table sur une solide performance du secteur en dépit des divers défis comme la situation économique et les incertitudes géopolitiques persistantes.



Les facteurs économiques pourront influer sur la façon de voyager en 2023 ; l'OMT s'attend à ce que la demande de voyages internes et régionaux reste forte et alimente la reprise du secteur plus largement», a déclaré le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili. L'OMT prévoit dans la foulée une poursuite de la reprise tout au long de l'année 2023 alors même que le secteur est confronté à des défis économiques, sanitaires et géopolitiques. Selon l’agence des Nations unies, la plupart des destinations ont enregistré une hausse considérable des recettes du tourisme international, parfois supérieure à la croissance des arrivées. Cela s'explique notamment par l'augmentation du niveau moyen de dépenses par voyage en raison de l'allongement de la durée des séjours, par la volonté des voyageurs de dépenser davantage dans la destination et par l'augmentation des coûts de voyage à cause de l'inflation, ajoute-t-elle. Toutefois, l’OMT indique que la situation économique est susceptible de conduire les touristes à faire preuve davantage de retenue en 2023 en réduisant leurs dépenses et en faisant des voyages plus courts et plus près de chez eux. En outre, l’OMT estime que l'incertitude persistante provoquée par l'invasion de l’Ukraine par la Russie etla montée d'autres tensions géopolitiques, de même que les défis sanitaires posés par la COVID-19, représentent aussi des risques baissiers qui pourraient peser sur la reprise du tourisme ces prochains mois. «On s’attend néanmoins à ce que les touristes soient plus attentifs au rapport qualité-prix et voyagent plus près de chez eux en réaction à un contexte économique difficile», a ajouté en définitive l’OMT dans son communiqué de presse

L’As