Relance d’un secteur très touché par la Covid-19: 50 milliards FCfa et une amnistie fiscale de l’Etat pour booster le tourisme Le secteur du tourisme est très affecté par la pandémie de la Covid-19. Pour relancer le secteur, le gouvernement a mis en place une ligne de crédit de 50 milliards FCfa pour le secteur du tourisme, notamment l’hôtellerie, et décidé une amnistie fiscale de deux ans.

Mardi 6 Juillet 2021

L’annonce a été faite hier par le patron de l’hôtel King Fahd Palace Mamadou Racine Sy, lors de la réunion de la Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme des pays de l’UEMOA.



Selon « L’As », M. Sy a remercié le gouvernement pour le soutien dès le début de la pandémie, en mettant en place un fonds de roulement de 15 milliards FCfa. A l’en croire, ce fonds avait permis au secteur touristique d’être résilient.



Selon Racine Sy, on ne pourra parler de reprise du tourisme qu’en 2023, tellement le secteur a été affecté par la pandémie de covid-19, d’autant plus qu’on commence à évoquer une troisième vague.



