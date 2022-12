Relance de Sn la Poste : La rémunération du service public passe à 6 milliards FCfa pour 2023 De 2,6 milliards FCfa, la rémunération du service public de Sn La Poste est passée à 3,1 milliards FCfa. Et elle sera de 6,7 milliards FCfa en 2023. C’est l’annonce faite, hier, par le Ministre de la Communication et de l’Economie numérique. Moussa Bocar Thiam effectuait une visite à la Direction générale de La Poste.

Plongée dans une crise profonde depuis des années, la Sn Poste peut entrevoir la lumière, petit à petit. L’Etat du Sénégal a décidé de doubler la rémunération du service public pour l’année 2023. Ce qui la fera passer à 6 milliards FCfa. La révélation est du Ministre de la Communication et de l’Economie numérique. Pour Moussa Bocar Thiam, qui effectuait, hier, une visite dans les locaux de La Poste, les perspectives sont claires et la volonté politique réelle. « L’Etat est disposé à accompagner La Poste.

D’ailleurs, la dette de 42 milliards de FCfa pour les bourses de sécurité sociale, a été entièrement payée », a-t-il déclaré.



Cependant, même si ces actes constituent une avancée majeure, force est de reconnaître que le mal est encore plus profond. Et pour le Ministre, « il faut que les agents en prennent conscience ». Selon lui, il « faut changer ou mourir et il faut également une bonne gouvernance, sans quoi toutes les réformes seront vaines ».



D'après "Le Soleil", Moussa Bocar Thiam, poursuivant son diagnostic, estime que le problème de La Poste, « c’est qu’elle n’est pas rentable ». C’est pourquoi il appelle le Directeur général à prendre les mesures idoines, pour une relance. Ce qui passe, selon le Ministre, par une réévaluation du personnel. « Il y a des personnes qualifiées, performantes, il faut les valoriser. Mais, il y a des personnes qui ne sont pas utiles à l’entreprise. Il faut un nouveau souffle, redonner la confiance et mobiliser tous les travailleurs pour faire briller La Poste », a-t-il plaidé. Non sans appeler à «mettre le numérique au cœur de la stratégie de réinvention de La Poste».



C’est conscient de ces enjeux que la nouvelle Direction générale a axé son Plan stratégique d’expansion (Pse) de La Poste, en cours d’élaboration, autour de la transformation digitale, de la maîtrise des coûts, le développement des compétences et de la réforme de la gouvernance institutionnelle et administrative.



Selon Mahamadou Diaïté, le Directeur général de La Poste, la réussite de ce plan dépend fondamentalement de la qualité des ressources humaines, de l’infrastructure et des services ou produits offerts.







