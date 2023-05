Relance de l’activité touristique: Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme remercie le Chef de l’Etat Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang s’est félicité des efforts consentis par le président de la République, Macky Sall, pour assurer la relance de l’activité touristique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 23:19

Présidant ce mardi 30 mai l’atelier de validation politique du rapport de la Revue Annuelle Conjointe (RAC) 2023, à l’hôtel King Fahd Palace, le ministre le ministre a rappelé les « mesures importantes » mises en place par le gouvernement dans le cadre du plan de résilience et ensuite du plan de relance alors que le secteur touristique a été très affecté par la pandémie de Covid-19.





« Je dois à cet égard remercier le chef de l’Etat pour son leadership affirmé et son soutien à travers les efforts consentis pour la relance du tourisme », a-t-il indiqué.



En droite ligne avec la vision du chef de l’Etat, Macky Sall à travers le Plan Sénégal Emergent, le tourisme se retrouve dans les trois axes stratégiques, étant donné sa transversalité et son effet d’entrainement en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable.



« Notre ambition est de construire un système touristique performant et robuste qui, par sa transversalité, offrira davantage d’opportunités aux autres secteurs de l’économie nationale », a souligné le ministre du Tourisme et des Loisirs.



La réunion sur la Revue Annuelle Conjointe dudit ministère, cadre de redevabilité, est une activité très importante qui s’inscrit dans l’agenda du Département, mais aussi traduit l’expression éloquente du dynamisme du tourisme et des loisirs qui constitue un levier vital pour l’économie nationale.



« Il s’agira d’apprécier, dans une démarche partagée et surtout inclusive, la situation de référence ainsi que les indicateurs de performances identifiés et partagés. Et ce, afin d’évaluer la performance, de mesurer les progrès réalisés, d’échanger sur les difficultés et de formuler des recommandations ainsi que les perspectives d’amélioration », a déclaré le ministre du Mame Mbaye Niang.



Il a ainsi promis d’intégrer et de mettre en œuvre les recommandations issues de la RAC, au grand bénéfice du secteur touristique et des loisirs.



En attendant, le ministre dit poursuivre les projets phares de son Département pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l’Etat.



A court terme, les travaux de remise à niveau des réceptifs hôteliers se poursuivent pour les rendre plus attractifs et plus performants.



La rencontre a réuni des représentants des ministères sectoriels, notamment de l’Economie et des Finances, de la Pêche, des Transports aériens, les directeurs généraux et chefs de service, les acteurs du secteur touristique, du privé, de la société civile, des ONG, entre autres.













