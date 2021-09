Relance de l’économie des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou : Macky Sall demande l’accélération des projets étatiques

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall se prononçait hier, en Conseil des ministres, sur la question liée à l’intensification des programmes de désenclavement et de développement des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



En ce sens, il a rappelé qu’il a engagé, depuis 2012, un programme sans précédent de désenclavement et de développement de ces régions administratives, avec la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale.



Le président de la République souligne, également, l’impératif d’intensifier la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skiring, tout en intégrant, dans les perspectives stratégiques, les études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor.



Bassirou MBAYE





Source : Le chef de l’Etat sénégalais invite le gouvernement à accélérer les travaux du Pont de Marsassoum, de la boucle du Boudié, de celle de Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Sénoba-Bignona, la réhabilitation/reconstruction rapide des Ponts de Tobor, Emile BADIANE, Baïla et Diouloulou.Source : https://www.lejecos.com/Relance-de-l-economie-des-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos