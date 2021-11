Relance des prêts Dmc pour l’accès au logement : Une convention de partenariat signée entre le ministère des Finances et l’Apbefs

« Après 57 ans d’existence, le prêt Dmc a certainement pris des cheveux blancs, mais n’a pas encore perdu toutes ses dents. Le cadre réglementaire régissant ce mécanisme a connu plusieurs modifications à travers le temps, notamment celle de 2006 qui a consacré l’augmentation du montant-plafond du prêt qui est passé de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et la prolongation du délai maximum de remboursement qui est passé de cinq (5) à sept (7) ans. En 2009, une autre évolution a autorisé l’octroi de prêts sans intérêt aux contractuels de l’enseignement général et technique », a expliqué M. Diallo. Il a ajouté que le prêt Dmc a connu plusieurs évolutions et un grand succès qui s’est traduit par une forte augmentation du nombre de demandes.



«Toutefois, pour des raisons budgétaires, l’arbitrage n’a pas toujours été favorable à la poursuite de la satisfaction des demandes. Il s’en est suivi une accumulation des dossiers de « prêts Dmc » en instance de traitement qui s’élèvent aujourd’hui à plus de 38.000 demandes représentant un montant global d’environ 152 milliards de FCFA », révèle le ministre des Finances. Il a souligné que la signature de cette convention constitue un moment très important qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 du Pse intitulé « Capital humain, protection sociale et développement durable ».



L’objectif de l’externalisation, poursuit-il, est la résorption, sur une période de quatre (4) ans, du stock de demandes de prêts en instance au 31 décembre 2020. Abdoulaye Daouda Diallo indique qu’il s’agit d’une solution alternative consistant à faire intervenir les banques partenaires dans la prise en charge des demandes de « prêts Dmc ». « Elle repose sur le mécanisme de la bonification des intérêts qui est une opération par laquelle, l’agent de l’Etat reçoit un prêt à taux zéro (0) et l’Etat prend en charge les intérêts appliqués par les banques partenaires », détaille M. Diallo.



Adou FAYE

Le ministre des Finances et du Budget a signé ce 19 novembre 2021 avec l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs), une convention d’externalisation des prêts Dmc. Abdoulaye Daouda Diallo a remercié et exprimé sa profonde gratitude aux administrateurs directeurs généraux des banques partenaires qui ont accepté d’accompagner l’Etat dans la relance des prêts au logement, communément appelé « prêts Dmc ». Il a rappelé que l’octroi de ces prêts sans intérêts est l’une des plus anciennes politiques sociales de l’Etat du Sénégal, instaurée par le décret n°64-150 du 27 février 1964, pour faciliter à ses agents l’accès au logement.Source : https://www.lejecos.com/Relance-des-prets-Dmc-pour...