Relance du trafic ferroviaire : La promesse du dernier espoir, pour faire oublier les rendez-vous manqués

C’est un secret de Polichinelle, le chemin de fer constitue un intrant de première importance dans le processus de développement d’un pays. Mais au Sénégal, ce secteur stratégique d’industrialisation est entré en agonie à partir de 2003, avec la naissance de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SNCS). L’asphyxie de cette entreprise, grande pourvoyeuse d’emplois, est ressentie dans tous les coins de la ville de Thiès, dont l’histoire est étroitement liée au chemin de fer, d’où l’appellation de capitale du Rail. Cette ville était d’abord un petit village, et au recensement de 1883, il n’y avait que 103 habitants.



En 1938, souligne-t-on dans "L'As", il a été répertorié 18 000 âmes. C’est le train qui en a ainsi fait une grande ville sénégalaise et même africaine, avec d’abord la ligne Dakar-Saint Louis en 1885, ensuite Thiès-Kayes, avant les autres lignes et l’installation des ateliers de révision et de réparation en 1923 et l’implantation du siège du chemin de fer en 1934, ce qui a parachevé ce processus, en transformant la ville, pour en faire la capitale du Rail.



Malgré toutes les promesses de relance, la situation est restée en l’état et d’aucuns n’ont jamais hésité à parler de rendez-vous manqués que la promesse du dernier espoir faite par le Président Macky Sall, marquée par une cérémonie officielle de relance, pourrait faire oublier. Aujourd’hui, force est de constater qu’un silence de cathédrale règne dans les ateliers qui grouillaient de monde et au-delà de la renaissance économique, la relance de l’activité ferroviaire participe à la préservation des routes, à travers la réduction de la circulation d’au moins 30 000 camions, sans compter la grande possibilité de réduire les accidents de la circulation, à des proportions suffisamment négligeables.



Dans le cadre de la recherche de solutions pour la relance de l’activité ferroviaire sur l’axe Dakar-Bamako et suite à la rencontre du 16 décembre 2014, où l’actionnaire de référence Advens avait accepté le principe d’une sortie à l’amiable du capital de Transrail, il avait été mis en place une commission regroupant les experts des deux pays. Ladite commission était chargée de préparer la stratégie de sortie de l’actionnaire de référence et le maintien de l’activité ferroviaire sur l’axe Dakar-Bamako. Il s’y ajoute la gestion de la phase transitoire, la mise en œuvre de la réforme institutionnelle. Sur les modalités de mise en œuvre de cette sortie de l’actionnaire de référence, plusieurs possibilités étaient répertoriées, mais finalement, l’option de la résiliation de la convention du fait du prince, a été officialisée.



Plusieurs annonces de relance restées vaines



C’est ainsi que la concession de Transrail a été résiliée le lundi 7 décembre 2015 à Bamako, par les Etats du Sénégal et du Mali. Depuis lors, toutes les tentatives pour remettre le train sur les rails ont échoué et à partir de la campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2012, le candidat Macky Sall a porté le combat. Avant le premier tour, il avait annoncé, une fois élu, une volonté de relancer l’industrie ferroviaire. Au second tour, il était allé beaucoup plus loin, en affirmant qu’au-delà de la relance, le préalable est de revoir la privatisation et une fois élu, il s'attellerait à cette tâche.



Mais force est de constater que durant son premier mandat, les lignes n’ont pas bougé et lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2019, il est revenu à la charge, en déclarant sur le Promenade des Thiessois : « Thiès occupe une place de choix dans mon programme de développement et je suis conscient de l’importance du chemin de fer, en ce qui concerne l’avenir de cette ville. Malheureusement, il y a très longtemps que vous n’avez pas entendu le sifflement du train, mais cette page sera très bientôt tournée, car la réhabilitation du chemin de fer reste ma priorité et elle sera une réalité dès le mois d’avril (2019). Ainsi Thiès retrouvera son rôle de carrefour ferroviaire ».



Il a réitéré cette volonté en octobre dernier, lors du lancement des Classes préparatoires à l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT). Et ce, après un retentissant plaidoyer de Dr. Babacar Diop, Maire de la Ville. « La ville de Thiès, sortie du chemin de fer et de ses ateliers, aujourd’hui drapée de sa dignité et de son sens de l’hospitalité, accueille la République et son Président », avait-il déclaré devant le Président Macky Sall, avant de lui demander d’entendre « la voix plaintive des malheureux habitants de Thiès, qui lui demandent chaleureusement de réhabiliter les chemins de fer ».



Il disait que les Thiessois ont fortement envie d’entendre de nouveau les klaxons des locomotives, les bousculades des passagers qui se pressent dans les gares, les éclats de rire des commerçantes qui accueillent, les Bambaras, la sirène de l’horloge qui, le matin, rappelle aux enfants qu’il est l’heure d’aller à l’école. « J’ai entendu votre cri de cœur », avait rétorqué le Président Macky Sall, avant de prendre des engagements dans ce sens. La relance a été finalement actée ce février 2023, avec le lancement officiel fait dans l’enceinte même de l’entreprise par le président de la République, qui a promis à cette occasion que le train recommencera à siffler courant 2023, avec la circulation des trains de marchandises d’abord et des voyageurs plus tard.