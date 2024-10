Relance du trafic ferroviaire au Sénégal : Une nouvelle ère pour les opérateurs miniers et le TER Hier, lundi 7 octobre, la gare ferroviaire de Diamniadio a été le théâtre d'un événement marquant pour le secteur ferroviaire sénégalais. Le Ministre des Transports, Malick Ndiaye, a présidé le lancement de la circulation simultanée des trains des opérateurs miniers (Industries Chimiques du Sénégal - ICS et Grande Côte Operations - GCO) avec le Train Express Régional (TER). Cette initiative, longtemps attendue, marque un tournant décisif pour le développement du transport ferroviaire dans le pays.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué reçu, dans son discours, le ministre a salué cette avancée significative, estimant qu'elle permettra de redynamiser le trafic ferroviaire, tout en stimulant l'économie nationale. Il a rappelé que l'absence de circulation concomitante des trains, avait considérablement réduit les volumes de transport, causant un manque à gagner non négligeable pour le Sénégal. Selon lui, les sociétés minières ont enregistré une perte de 7 milliards de francs Cfa par an, depuis la mise en service du TER en janvier 2022.



Le ministre Ndiaye a également mis en lumière les efforts des opérateurs miniers, notamment ICS et GCO, qui ont su relever les défis liés à la sécurité, pour rendre possible cette nouvelle phase de coexistence sur les voies ferroviaires. Il a chaleureusement félicité les équipes de la Senter, du Chemin de fer du Sénégal et de la Seter, pour leur travail rigoureux dans la réalisation des audits de sécurité, condition sine qua non à ce déployé simultanément.



Dans un souci de continuité, il a exhorté tous les acteurs du secteur à maintenir, sans relâche, un haut niveau de sécurité sur le réseau ferré national, gage de succès pour cette relance du trafic.



Concernant les récentes perturbations observées sur le TER, notamment à cause des pluies diluviennes, le ministre a tenu à rassurer le public sur l'avancée des travaux de rénovation du poste de signalisation de Rufisque. Ce dernier, qui gère la section Yeumbeul-Diamniadio, a été gravement endommagé par les intempéries. Le ministre a également précisé que ce poste abrite du matériel essentiel, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de francs Cfa et qu'une erreur de conception, depuis son installation en 2019, liée à son emplacement dans une zone basse, pose des problèmes. récurrents.



Cependant, une solution structurelle est d'ores et déjà en cours d'élaboration. Sous la supervision des équipes de la Senter, un nouveau poste de signalisation, situé à un étage plus élevé, sera construit pour éviter tout risque d'inondation future. Ce projet représente une étape cruciale pour garantir la pérennité du fonctionnement du TER, ainsi que la sécurité de l'ensemble du réseau ferroviaire.



Ainsi, le gouvernement réaffirme sa détermination à revitaliser le transport ferroviaire sénégalais, un secteur stratégique pour le développement économique du pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook