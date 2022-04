Relance économique : Macky Sall attendu à l’Africa Ceo Forum L’édition 2022 de l’Africa Ceo Forum, plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique, se tiendra les 13 et 14 juin 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis 2019, l'Africa Ceo Forum 2022 se déroulera en présentiel et accueillera plus de 1500 chefs d'entreprise et de gouvernement.

Sont attendus : Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire ; Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l’Union Africaine ; Mohamed Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie ; Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger ; Yemi Osinbajo, Vice-Président de la République du Nigeria ; Ralph Mupita, CEO de MTN ; Abdul Samad Rabiu, Président exécutif de BUAGroup ; Soren Toft, CEO de MSC, Delphine Traore, Directrice générale d’AllianzAfrica ; Rita Zniber, CEO de Diana Holding ; Ade Ayeyemi, Directeur général d’Ecobank ; Alioune Ndiaye, Directeur général d’Orange Moyen-Orient et Afrique ; Anne Rigail, Directrice générale d’Air France ainsi que de nombreux autres décideurs venant de toute l'Afrique et du monde entier.



Ils discuteront des priorités stratégiques pour façonner l'avenir des économies africaines. Au moment où le monde se relève de l’impact du Covid-19, et 10 ans après sa première édition, l'événement s'attachera à proposer de nouvelles routes pour la croissance africaine. Amir Ben Yahmed, Président et Fondateur de l’Africa Ceo Forum, revientsur la portée de l’événement.



« Le monde est entré dans une période complexe et probablement durable, de tensions économiques et politiques qui nécessitent que notre continent interroge son modèle de croissance. Dans cette perspective, nous devons impérativement placer la souveraineté économique au cœur de notre projet et proposer de nouvelles routes pour la prospérité africaine centrées autour de la croissance verte, de la transformation industrielle, de l’économie digitale et du dialogue publicprivé » déclare-t-il dans un communiqué lu par Tribune



