Relance économique: Ousmane Sakal Dieng offre plus de 2 millions aux femmes et aux jeunes de la commune de Sakal, dans le département de Louga Dans le contexte actuel marqué par la pandémie de la COVID-19, plongeant l’économie du Sénégal dans de grandes difficultés, la relance économique immédiate souhaitée par le président de la République Macky Sall, est en train d’être matérialisée par Ousmane Sakal Dieng, Vice-champion du monde et Champion d'Afrique de Scrabble et responsable politique de l’APR dans la commune de Sakal, composée de 133 villages.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|



C´est d´ailleurs dans cette optique qu’il a comme à ses habitudes, organisé une tournée d’une semaine parcourant des centaines de kilomètres plus de 30 villages pour être au chevet des habitants de sa commune pour appuyer financièrement les jeunes, les femmes et les chefs religieux dans l’organisation du Gamou à venir.



Monsieur DIENG a lancé sa tournée en offrant une gamme d’équipements de football à la jeunesse de Ndiobène Mbatar pour la finale de leur tournoi de Football.



Les populations de Ndabé TALL qui préparent leur Gamou annuel ont profité de cette visite pour solliciter une aide financière pour un bon déroulement de cet événement religieux de grande envergure. Etant doté d’une générosité inestimable, Ousmane Sakal DIENG n’a pas hésité une seule seconde à mettre la main à la poche et leur a remis une enveloppe de 100.000 Frs. Un acte noble qu’ils ont apprécié à tel point qu’ils ont formulé des prières pour le remercier avant de prendre congé.

Toujours dans le cadre de sa tournée, Ousmane Sakal DIENG s’est déplacé jusqu’au village de Boyo SECKpour effectuer une visite de courtoisie. Les habitants ont profité de cette visite pour lister leurs doléances à l’enfant prodige de Sakal. La porte-parole du jour a cité les problèmes auxquels font face les habitants du village. Il s’agit du taux de chômage élevé des jeunes abandonnés à leur triste sort sans aucune source de revenue et de l’absence de financement pour les femmes.



Après les avoir religieusement écoutés, le responsable politique Ousmane Sakal DIENGanimé par un amour patriotique et par lesouci de contribuer au développement de son pays, plus particulièrement celui de sa commune, a remis des enveloppes aux femmes et à la troupe théâtrale représentée par son président ainsi que des ballons et des dossards pour les jeunes footballeurs du village.



Ousmane Sakal DIENG a tenu à préciser que les financements octroyés ne l’étaient pas en fonction de l’appartenance politique des femmes et n’excluaient aucun village de la commune de Sakal

" Je ne fais pas de différence entre les villages. Tout ce que je souhaite, c’est de faire en sorte que la commune de Sakal dans sa globalité, change de visage. Je veux voir les femmes de Sakal autonomes et indépendantes "



Les visites de courtoisie ont ouvert la journée du Dimanche 18 Octobre 2020. En effet, Ousmane Sakal DIENG toujours dans le cadre de sa tournée politique et économique a fait une descente dans le village de Santhie Mérina. Une fois sur place, des prières ont été formulées par l’Imam du village pour lui souhaiter la bienvenue. Par la suite, il y a eu des échanges entre le leader politique et la population de ladite localité. Après les salutations d’usage, les villageois lui ont exposé leurs doléances parmi lesquelles, le chômage des jeunes, la difficulté des femmes à trouver des financements entre autres.



Après une écoute attentive de toutes leurs demandes, Ousmane Sakal DIENG a décidé de leur faire bénéficier gratuitement de formations dans les activités génératrices de revenus.



Pour rappel ces formations suivies de financements ont déjà été offertes aux femmes de 110 autres villages de la commune. Et pour matérialiser ses dires, il leur a remisséance tenante une enveloppe globale de 150.000 pour le financement des femmes qui vont se regrouper et mettre leurs projets en forme. Ce qui leur permettra non seulement d’avoir une occupation mais aussi, des revenus qui vont découler de la vente de leurs produits.



Le moment le plus touchant et le plus émouvant a été, la finale qui s’est déroulée à NDIEYE SATOURE et qui a opposé l’ASC NDIEYE à celle de DIOUBO dont Monsieur DIENG était le parrain. Une grande considération que lui a donnée cette localité en hommage à tous les moyens déployés pour la réussite de l’événement. Une foule monstrueuse est venue l’accueillir chaleureusement dans une ambiance ponctuée de battements de tam-tam, d’acclamations, d’applaudissements nourris.



Un lot de maillots, des dossards, des ballons ainsi que des enveloppes d’argent ont été offert aux ASC ayant participé au tournoi. Dans son discours, Monsieur Ousmane Sakal DIENG a pointé du doigt les manquements observés dans le village. Selon lui, les habitants de ladite localité méritent d’être dans des conditions meilleures. Ousmane Sakal DIENG dit vouloir également pousser les autres hommes politiques de la commune à lui emboiter le pas et tout cela, au profit des populations.

Ousmane Sakal DIENG avait déjà décaissé plus de trois millions pour appuyer les ménages de la commune de Sakal en produits sanitaires et confectionné plus de 10000 masques au début de la pandémie covid19.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos