Relation avec Macky Sall, recommandations au Ps… : La lettre posthume de Tanor Dieng au chef de l'Etat Ousmane Tanor Dieng a laissé une lettre posthume, qu’il a lui-même écrite sur son lit d’hôpital, selon El Hadji Mansour Mbaye, qui a livré le contenu, hier, au chef de l’Etat à qui elle est destinée, lors des ses obsèques à Fann Résidence.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

« C’est son fils Birane qui a m’a remis cette lettre qui a été écrite par Tanor Dieng, lui-même, sur son lit d’hôpital », dit d’emblée le communicateur traditionnel, repris par Les Echos. Ousmane Tanor Dieng salue votre sens du partage et de la responsabilité, puisque vous avez honoré tous vos engagements pris », a ajouté ce grand témoin de l’histoire politique sénégalaise.



« Tanor n’a pas du tout regretté d’avoir porté son choix sur le Président Macky Sall. Il souhaite que ce deuxième mandat soit couronné de réussite », a poursuivi El Hadji Mansour Mbaye.

Après avoir confié à Macky Sall, la famille de Ousmane Tanor Dieng, El Hadji Mansour Mbaye conclut : « Tanor et un homme de parole et il respecte ses engagements. Il exhorte ainsi le Ps à continuer à soutenir le Président Macky Sall, même en son absence ».

