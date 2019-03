Relation avec Wade : « Macky Sall doit faire preuve de dépassement », selon Aïssata Tall Sall Les relations entre Abdoulaye Wade et Macky Sall doivent être apaisées. C’est l’avis de Aïssata Tall Sall qui estime, toutefois, que « la responsabilité incombe plus à Abdoulaye Wade. Il est parti grand, en appelant Macky Sall pour le féliciter après sa défaite. Il devait rester dans cette dynamique et ne pas faire irruption dans cette campagne pour invectiver tout le monde », a dit Aïssata Tall dans l’émission Grand Jury. Tout de même, l’avocate estime que « Macky Sall doit faire preuve de dépassement. Qu’il considère Wade comme son père. Qu’il l’appelle et lui parle, s’il ne l’a pas déjà fait ».

