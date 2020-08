Relations économique et financière entre le Mali et les institutions se trouvant sur le sol ivoirien : La Côte d’Ivoire suspend tous les flux financiers

En exécution des mesures prises par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), suite à la mutinerie déclenchée le 18 août dernier au sein de l’armée malienne, le ministère de l’économie et des finances de la Côte d’Ivoire instruit, selon un communiqué de presse, à toutes les administrations financières publiques, les banques, les établissements financiers sur le territoire ivoirien, de suspendre toute relation économique et financière, tout flux financier en direction du territoire malien jusqu’à nouvel ordre.



Ces instructions, à en croire le document, concernent également toutes les Sociétés de gestion et d’intermédiation (Sgi), les Sociétés de gestion d’organisme de placement collectif en valeur mobilière et tout autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire national.

