Relations en dents de scie avec les femmes de l’Apr: Ces amazones de Macky Sall portées disparues

Un regard circulaire projeté sur le gouvernement passe pour une parfaite illustration de ce génie, chez Macky Sall, de maintenir sous l’éteignoir les dames d’envergure. En dehors de la ministre Mariama Sarr, en charge de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion et de sa vieille compagne Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, on peine à trouver les femmes leaders que l’APR a enfantées.



En tout premier, Awa Guèye, encartée aux premières heures. Député et vice-présidente de l’assemblée nationale, elle est, ensuite, passée au poste de présidente de la commission Santé du parlement. Aujourd’hui, Mme Guèye, une des signataires de l’acte de naissance de l’APR avec Macky Sall et feu Alioune Badara Cissé, est reléguée au rang de conseillère du président de l’Assemblée nationale. Une position où, le moins qu’on puisse dire est qu’elle passe ses journaux à lire des journaux, à parcourir les sites d’informations ou alors Facebook.



D'après le journal Point Actu, une autre grande dame de l’APR est, aujourd’hui, tombée quasiment dans l’oubli total : Mously Diakhaté. Téméraire et audacieuse, Mously Diakhaté a séduit plus en parvenant à surmonter le handicap de son analphabétisme. Mously Diakhaté est parvenue à devenir député puis tour à tour, secrétaire élue au parlement et présidente de commission.



En 2016, présidente de la commission « Population et développement » de l’assemblée nationale, elle avait fait de longue détention préventive des détenues de la Maison d’arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6 son combat. De la lumière crue, Mously Diakhaté a sombré aujourd’hui dans l’obscurité totale. Mously coule, pourrait-on dire, des jours paisibles « en retraite ». L’ex-questeur de l’assemblée nationale Awa Niang, responsable politique à Dalifort, n’est plus visible nulle part. Portée au pinacle en tant que deuxième questeur, la député apériste est en disgrâce continue.



L’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng limogée en septembre 2022 a marqué son retour avant-hier au conseil des ministres. Mais, pour certains, c’est un « petit retour », car l’ancienne ministre a été nommée Président du Conseil d’Administration de la Société nationale dénommée « Autoroutes du Sénégal » (ADS), une structure encore en gestation. Elle était depuis septembre 2022, date de son départ du gouvernement, en « errance ».



Son départ avait suscité beaucoup de commentaires, nombreux l’avaient, en effet, lié à sa querelle avec Gabrielle Kane, alors soutien actif de la dame Adji Sarr. « Quand je suis allée voir le Ministre de la Femme pour lui demander de nous aider parce que je prends en charge entièrement Adji SARR, je peux vous montrer les factures, elle m'a dit Gabrielle, je ne peux pas me mêler de ça, j'ai un mari et des enfants », avait attesté Gabrielle Kane. Sans s’épancher dans la presse, Mme la ministre avait balayé les accusations affirmant « qu’en ma qualité de Ministre ayant en charge la protection des droits des femmes, je reste accessible pour écouter et prendre en charge, dans la mesure du possible, les préoccupations de toutes femmes sans exclusive ». Elle revient timidement aux affaires à moins de deux mois du premier tour de la présidentielle.



Dans tous les cas, elle est mieux lotie que l’ex- déléguée générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, limogée il y a quatre ans. Depuis lors, Mme Diacko broie du noir. C’est le même sort qui est fait à l’ex-député Fatou Diouf. En revanche, son ex-collègue député Aïda Seck qui ne siège plus à l’assemblée nationale a la chance d’émarger comme conseillère du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo.



La patronne des femmes républicaines, Marième Badiane, a totalement disparu de l’espace politique. Entrée en politique en 2008, lorsque Macky Sall a créé l'APR, elle a été conseillère spéciale de Macky Sall du temps où il était Premier ministre. Ministre d’Etat auprès du chef de l’Etat en 2012, on ignore si elle continue d’émarger à ce titre. Comme on le voit, côté femmes, Macky Sall laisse un héritage bien maigre. Connues pour leur grande capacité de mobilisation, les femmes restent en marge dans le dispositif d’occupation du terrain. Rares sont les dames de son parti qui sont aux avant-postes.