Religion : Jean Baptiste Valter Manga officiellement ordonné prêtre de Ziguinchor ce samedi Des autorités gouvernementales, administratives, ainsi que des dignitaires religieux et coutumiers venus du Sénégal et de l’étranger ont pris part, samedi, à la cérémonie consacrée à l’ordination épiscopale de Mgr Jean Baptiste Valter Manga, nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, a constaté l’APS d'où nous tenons l'info.

Selon l’agence, des centaines de fidèles chrétiens du Sénégal et d’ailleurs on pris part à la cérémonie consacrée à l’ordination épiscopale de Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga. L’ordination a été présidée par Jean Pierre Bassène, évêque de Kolda désigné consécrateur principal, avec l’assistance de Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda et d’Eric de Moulin Beaufort, archevêque de Reims (France).



Le représentant du Pape François au Sénégal, Valdemar Stanislaw Sommertag a également pris part l’évènement religieux. Le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine et ses collègues Oliver Boucal et Yankhoba Diémé, respectivement en charge de la Fonction publique, et du Travail ont représenté le gouvernement à la cérémonie.



Vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d’Enampore, Jean Baptiste Valter Manga a été nommé évêque du diocèse de Ziguinchor par le Pape François, le 20 juin dernier.

Agé de 52 ans, Mgr Manga a suivi des études de Théologie au grand séminaire de Sébikotane (1995-2000), après un cursus de philosophie au séminaire philosophique de Brin (1993-1995), peut-on lire dans une note consacrée à sa biographie. Nous dit L’APS



La même source renseigne aussi que le religieux catholique est titulaire d’une Licence en Théologie biblique au Collège des Bernardins à Paris, en 2009. Il est également titulaire d’un doctorat en Ethnologie et Anthropologie à l’École des hautes études en sciences sociales en France, en 2015.



Ordonné prêtre le 20 décembre 2000, il a été professeur de mathématiques et de sciences naturelles au petit séminaire de Ziguinchor, dont il a été le responsable de la commission des vocations de 2000 à 2006.



L’évènement religieux se poursuit jusqu’à demain, dimanche, avec la procession de son trône à la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor.



