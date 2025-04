Religion-célébration : L’évêque de Tambacounda, Paul Abel Mamba, insiste sur le sens de Pâques APS – L’évêque du diocèse de Tambacounda (est), Paul Abel Mamba, a rappelé dimanche aux fidèles chrétiens de la région le sens de Pâques ainsi que les multiples bienfaits de DIEU pour ses créatures, tout en invitant les fidèles chrétiens au partage et à la tolérance.

“Pâques est un passage des ténèbres à la lumière, de la servitude à la liberté, de la tristesse du pêché à la joie de la vie éternelle”, a-t-il déclaré à la fin de la messe à la cathédrale Marie Reine de l’Univers de la ville de Tambacounda.



Cet évènement religieux qui a rassemblé de nombreux fidèles chrétiens de la région orientale à la Cathédrale Marie Reine de l’Univers portait sur le thème : “Marchons ensemble dans l’espérance”.



“Nous sommes préparés depuis 40 jours sur trois points essentiels, d’abord la prière, qui est une communication et une communion permanente avec DIEU qui est la source de notre vie et de notre être, pour qu’il puisse nous alimenter, nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre à son image et sa ressemblance”, a lancé l’évêque.



Paul Abel Mamba a rappelé le sens du partage ainsi que les nombreux bienfaits de DIEU pour ses créatures.

“Tout ce que nous sommes et tout ce que avons est un don de notre DIEU, que ce soit notre beauté, notre intelligence, l’air que nous respirons, la pluie et le soleil, c’est DIEU qui nous a donné tout ça gratuitement pour notre bonheur”, a dit le religieux.



“Nous ne pouvons pas garder ce que DIEU nous a donné pour nous mêmes, nous allons nous en servir, nous le faisons aussi bénéficier à nos proches et à toute personne qui est créée à son image et à sa ressemblance”, a-t-il ajouté.



