Reliquats de Lac de Guiers 2 et Boy Niang 2: Le CNG « cravache » fort les lutteurs...

Lac de Guiers 2 et Boy Niang 2 ont fait match nul pendant leur combat du samedi dernier. Chacun des deux lutteurs a reçu cinq avertissements.



Le CNG a finalement décidé du sort des deux lutteurs. Il aurait coupé plus de 5 millions de Francs Cfa sur les reliquats des cachets. Selon Les Échos, Lac de Guiers 2 a perdu 3 240 000 Francs Cfa et Boy Niang 2, 1 900 000 Francs Cfa.



Cette sanction est due au surplus d’accompagnateurs, des avertissements et du dépassement du temps imparti pour la préparation mystique.

