Remaniement : L'APR Dagana digère amèrement le départ de Mouhamadou Makhtar Cissé Une semaine après le départ officiel de celui qui gérait le ministère de l’Energie et du Pétrole, la colère gronde dans les rangs de l’Alliance pour la République (APR) dans la commune et le département.

Depuis son départ du gouvernement, la colère gronde à Dagana où Mouhamadou Makhtar Cissé est très populaire.

“Nous , les membres de BBY étions dans des difficultés énormes et nous perdions toujours les élections. Grâce à MMC, de 2017 à 2019 , nous gagnons les élections et nous contrôlons le département. Donc, aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le choix politique opéré par notre chef de coalition’’, estiment les responsables de la zone dans un document rendu public.



Mais, ajoute-t-on du côté de l’APR, “nous acceptons avec dignité le choix du président de la République de ressusciter un homme politique, qui devrait partir à la retraite lors des prochaines élections locales’’, parlant d’Oumar Sarr. Et ils réitèrent leur “engagement et dévouement auprès du président de la République son excellence M. Macky Sall’’.



Seulement, malgré le langage diplomatique “les jeunes, femmes et les personnes du 3 ième âge, ne comprennent pas pourquoi il a été relevé de son poste alors qu’il est unanimement reconnu qu’il a abattu un énorme travail dans son désormais ex-département ministériel et amélioré le bien-être des Daganois.



MMC comme on le surnomme à Dagana a rehaussé le plateau sanitaire du département en construisant un bloc sanitaire au niveau de l’hôpital. Il a aussi participé à la formation de plus de 200 étudiants et se serait activement engagé au financement à l’emploi des jeunes



Listant ses réalisations, l’APR Dagana laisse entendre qu’il a participé au développement de l’agriculture avec l’installation d’un système de pompage solaire et participé à la réfection des rues de Dagana et à l’électrification de la ville et du département

