Remaniement imminent du gouvernement : Quand les Locales imposent leur verdict ! Le président de la République Macky Sall qui avait annoncé un remaniement gouvernemental, avec à la clé, le retour du poste de Premier ministre après les élections municipales et départementales du 23 janvier dernier a désormais entre ses mains toutes les cartes pour recomposer l’attelage gouvernemental. Cependant, toutes les interrogations tournent autour de l’avenir des ministres battus dans leur localité, au cours des élections du 23 janvier dernier.

Ces ministres ont pour noms : Oumar Guèye (Sangalkam), Ismaïla Madior Fall (Rufisque), Amadou Hott (Yeumbeul Sud), Aminata Assome Diatta (Keur Massar), Abdoulaye Diouf Sarr (Yoff), Abdou Karim Fofana (Pointe E), Mame Mbaye Niang (Dakar), Zahra Iyane Thiam (Sicap Liberté), Néné Fatoumata Tall (ville de Guédiawaye), Yankhoba Diattara (Thiès) et Dame Diop (Diourbel) entre autres.



L a balle est désormais dans le camp du président de la République et patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Plus d’une dizaine de jours après la tenue des élections municipales et départementales du 23 janvier dernier dont les résultats provisoires ont confirmé l’hécatombe de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, dans certains départements clés dont Dakar, Rufisque, Guédiawaye, Thiès, Ziguinchor et Bignona pour ne citer que ces localités, tous les yeux sont maintenant rivés vers le Palais de la République.



Et pour cause, le remaniement gouvernemental annoncé par le chef de l’Etat à la veille de la tenue de ces élections locales, et attestant du retour imminent du poste de Premier ministre, fait monter la pression chez les responsables de la coalition majoritaire au pouvoir impliqués dans ces élections, notamment les candidats qui étaient les têtes de liste de la coalition majoritaire dans toutes localités perdues par le pouvoir en place.



Aujourd’hui, toutes les interrogations tournent autour de l’avenir des ministres battus dans leur localité. Le président Macky Sall va-t-il les sacrifier à l’autel de la mathématique politique comme ce fut le cas en 2014 avec l’ancien Premier ministre, Aminata Touré, et compagnie suite à leur défaite lors des Locales du 29 juin 2O14. En effet, à l’époque suite à leur débâcle dans leurs localités respectives, le président de la République s’est séparé, à la faveur du remaniement 6 juillet 2014, de son Premier ministre Aminata Touré, candidate de Bby pour la mairie de Dakar battue à Grand Yoff par la coalition Taxawu Dakar de Khalifa Ababacar Sall.



Dans sa chute, l’ex Pm avait emporté avec elle plusieurs membres de son gouvernement qui avaient également perdu des élections dans leur localité à l’image de Pape Diouf (ex du Rewmi d’Idrissa Seck), Haïdar El Ali, Abdou Latif Coulibaly, Benoît Sambou pour ne citer que ceux-là



Aujourd’hui, même si certains politologues continuent de s’interroger sur le sort que le président Sall va accorder à ces nouveaux perdants du fait de la proximité de ces élections locales avec les prochaines législatives mais aussi la présidentielle de 2024 qui coïncide avec la fin de son quinquennat, il est clair qu’ils sont certainement très peu nombreux, les membres de l’actuelle équipe gouvernementale qui dorment du sommeil du juste.



