Remaniement prochain: Ce qu'en dit Seydou Gueye, ministre-conseiller de Macky Sall Le président Macky Sall devrait procéder à un remaniement ministériel dans les prochains jours. Porte-parole de l’Alliance pour la République et ministre-conseiller du président Macky Sall (Apr), Seydou Gueye s’est exprimé sur ces changement qui devraient intervenir la semaine prochaine.



À quoi devrait ressembler un gouvernement conçu à 5 mois de la présidentielle ? Pour ceux qui attendent une équipe dominée par des technocrates, Seydou Gueye répond par ceci : «Je ne suis jamais d’accord avec ce débat qui fait le départ entre politiques et technocrates. Pour moi un ministre c’est forcément politique. L’appareil technocratique c’est l’administration à travers ses directions opérationnelles», indique-t-il.



Pour le porte-parole de l’Apr et ministre-conseiller de Macky Sall qui était l’invité du «Grand Jury» de la Rfm, ce qui conduit à ce remaniement n’est pas une mise en cohérence par rapport à la présidentielle. Mais plutôt la nécessité de remodeler l’attelage notamment avec les départs qui ont été enregistrés : « Il y a eu des départs du gouvernement avec la sortie des ministres qui appartenaient au Rewmi, il y a eu le départ du ministre de l’Agriculture en pleine campagne», dit-il.



Amadou Bâ devra-t-il conduire le gouvernement ? Seydou Gueye veut que l’actuel chef du gouvernement soit beaucoup plus libre : «Avec le retard que nous avons pris pour lancer la machine, il est important que notre candidat ait de la disponibilité pour être au contact des populations», estime M. Gueye.



Aujourd’hui, dit-il, c’est au président Macky Sall de trouver la formule la plus adaptée. Ce, au regard «des urgences et des impératifs», à moins d’un semestre d’une élection présidentielle que beaucoup disent ouverte.

