Remboursement de dettes : Le Trésor Public du Sénégal va payer 4,999 milliards de FCFA le 29 janvier

Selon le Dépositaire Central/Banque de Règlement, le Trésor Public du Sénégal procédera le 29 janvier au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de l’emprunt obligataire dénommé « ETAT DU SENEGAL 6,50 2013-2023 » pour un montant global net d’impôt de 4 999 368 100 (Quatre Milliards Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions Trois Cent Soixante Huit Mille Cent Francs).



Pour rappel, du 14 juin au 15 juillet 2013, l’Etat du Sénégal avait émis un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 50 milliards de fcfa dans le but de financer des investissements prévus dans le budget.

