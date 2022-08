Remerciements et prières Wallu Sénégal à Thiès : la délégation chaleureusement reçue par le Khalife El Hadji Mounirou Ndieguene. Après la présentation de la délégation et celle de la famille religieuse, Mamadou Lamine Thiam a exprimé le message du Président Abdoulaye Wade et celui de Karim Meissa Wade. Il a aussi fait savoir au guide religieux que, comme avant les élections législatives, leur visite est motivée par le recueil de prières pour le succès de leur mission au parlement et pour le retour et le triomphe de Karim Wade à la présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Août 2022 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

C'est par la suite que le porte parole du Khalife, Serigne Ahmet Cissé Ndieguene, a pris la parole pour faire l'historique de création du PDS et les difficultés rencontrées après la création. Une occasion pour lui de faire des témoignages sur le Président Abdoulaye Wade, signifiant que c'est sa bravoure, son courage, sa détermination et son amour pour le pays ont permis d'obtenir la quasi-totalité de nos acquis.



Et vu les conditions de vie difficiles des populations sénégalaises, il a invité les députés à s'investir corrélativement aux aspirations profondes des sénégalais, à travailler pour la prise en charge de leurs préoccupations et à adopter un comportement modèle.



Aussi, il s'est dit fasciné par le retour en puissance du PDS après la perte du pouvoir. Il a également profité de l'occasion pour magnifier la conduite du parti.



Le Khalife a enfin exprimé sa satisfaction. Il s'est dit honoré par le Président Abdoulaye Wade et sa coalition pour leur visite après celle de la veille des élèves. Il a aussi précisé que le Président Abdoulaye Wade est un ami, un grand homme.



Il a clôturé par des prières à l'endroit du Président, de Karim Meissa Wade et des membres de la délégation.













MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook