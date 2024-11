Remise d’équipements de transformation aux femmes : Dr Ndeye Marième Samb offre des moulins à six (6) villages de Tivaouane Le geste est simple et l’impact est grand. Les femmes de six (6) villages de la commune de Tivaouane ont reçu des équipements post récoltes destinées à alléger leurs travaux. L’action de bienfaisance porte l’empreinte de Dr Ndeye Marième Samb, responsable politique Pastef Tivaouane. Cette dernière s’est engagée dans l’accompagnement des femmes et des jeunes à travers des actions de développement et surtout d’autonomisation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Et c’est dans ce domaine qu’elle a agi ce lundi 11 Novembre 2024 pour soulager les habitants de Keur Bakar, Keur Baba, Wella Keur Birima Dior, Selco, Keur Sala Deurgeune et Santhiou Pire, des villages situés dans la commune de Tivaouane où l'accès aux équipements post récoltes reste limité.



A travers ce geste, Dr Ndeye Marieme Samb favorise ainsi l’autonomisation économique et renforce le rôle des femmes dans la communauté. En guise de reconnaissance, les habitants de ces villages sont sortis massivement pour montrer leur adhésion à cette action qui vise à les soutenir dans leurs activités quotidiennes et à contribuer au développement de leurs localités.



Ces moulins distribués par Dr Ndeye Marième Samb à Tivaouane sont les premiers équipements sur une large gamme d’outils communautaires de mini-industrialisation de la transformation des produits locaux. Ils représentent non seulement des outils pratiques pour la réduction de la pénibilité des travaux, mais sont aussi une source d’épanouissement pour les femmes bénéficiaires.



L’objectif est aussi de pousser les femmes à entreprendre à travers des moyens limités mais parfois largement suffisants pour démarrer une activité génératrice de revenus.



Mais Dr Ndeye Marième Samb ne compte pas se limiter à ce geste puisqu’elle a prévu d’autres actions sociales à Tivaouane, toujours au profit des femmes et des jeunes.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook