Remise de diplômes: Abdoulaye Baldé désormais parrain de l'IPP En compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdoulaye Baldé a co-présidé ce samedi matin, en sa qualité de parrain, la cérémonie officielle de remise de diplômes aux étudiants sortants de l'Institut Polytechnique Panafricain (IPP) tenue dans un hôtel de la Place.

Il a saisi cette occasion pour remercier l'administration ainsi que les étudiants de l'IPP pour le choix porté sur sa personne pour parrainer cette importante cérémonie qui sanctionne un long processus d'apprentissage et de transmission de savoir pour des jeunes d'ici et d'ailleurs.



Il a également félicité les récipiendaires pour l'effort et la persévérance qui par cette cérémonie, se couronne de succès et leur ouvre par la même occasion, le chemin du marché de l'emploi dans des secteurs hautement stratégiques tels que l'architecture, le bâtiment et le génie informatique.



" J'ai ainsi manifesté toute ma disponibilité à accompagner ces jeunes diplômés dont la promotion porte désormais mon nom", a-t-il déclaré lors de son discours.

