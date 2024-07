Remise de trophées à des entrepreneurs africains : La Fondation Al Mada célèbre les talents du continent

Sélectionnés par un jury présidé par Mme Noufissa Kessar, directrice générale Adjointe du Groupe Al Mada, et composé d’experts « prestigieux », ces Trophées viennent consacrer l’excellence, l’innovation et l’originalité de projets venus de plusieurs pays du continent africain.



Un communiqué de la structure souligne que ces trophées s’inscrivent dans la volonté de la Fondation Al Mada de soutenir l'émergence de jeunes talents sur la scène économique panafricaine à travers des actions concrètes, érigeant les jeunes talents primés comme modèles inspirants pour la jeunesse africaine.



Quatre (04) jeunes entrepreneurs ont remporté les Trophées. Le 1er prix d’un montant de 250 mille dirhams marocains (environs 15 millions Fcfa) a été décerné à Henri Diele qui dirige l’entreprise congolaise Congo Plast, utilisant une technologie de pointe pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Le 2ème prix d’un montant de 200 000 DHS (plus de 12 millions Fcfa) a été remporté par Deepecho, entreprise marocaine dirigée par Youssef Bouyakhf, utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics prénataux.



Le 3ème prix d’un montant de 100 000 DHS (6 millions Fcfa) est revenu à Innovative Clan, entreprise camerounaise dirigée par Mme Ako Joelle Agborndang, ayant développé des solutions de paiement numérique pour le secteur éducatif.



Le prix Coup de cœur du jury d’un montant de 50 000 DHS (3 millions Fcfa) a été remporté par Gaz-tech, entreprise congolaise dirigée par Mme Andress Bellina Loemba, proposant un service à destination des familles congolaises défavorisées de vente et de paiement mobile du Gaz-GPL à l’utilisation.



À l’occasion de cette remise des Trophées, M. Hassan Ouriagli a déclaré que “cette initiative vient célébrer la dynamique du fonds Al Mada au service de l’entrepreneuriat, pour laquelle nous œuvrons au quotidien, aussi bien à travers nos participations qu’à travers notre Fondation, mettant les problématiques d’inclusion et de soutien à l’entrepreneuriat au cœur de notre action”.



Et d’ajouter que “Convaincue du potentiel de l'entrepreneuriat pour le développement socio-économique du Maroc et du Continent, la Fondation Al Mada déploie depuis de nombreuses années plusieurs programmes en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, mettant l'émergence d’une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, au cœur de ses priorités”.



Il a qualifié la démarche d’Al Mada en faveur de l’entrepreneuriat de “démarche de long terme, structurée et intégrée, autour d’un processus totalement articulé, qui vise à libérer le potentiel de notre jeunesse, à dynamiser notre tissu économique et à créer des opportunités pour tous”.



Enfin, il s’est adressé directement à la jeunesse africaine, la qualifiant de “talentueuse, passionnée, travailleuse”, l’encourageant à entreprendre, et à “explorer une voie” qui est, selon lui, “la voie de l’avenir, celle qui offre le plus de possibilités, tant les défis et les enjeux de notre continent sont majeurs, mais tant ces défis et ces enjeux sont autant d’opportunités pour investir, et prendre le chemin de la croissance pérenne et inclusive, pour nous tous, et pour l’Afrique”.



Bassirou MBAYE