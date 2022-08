Remise des prix aux lauréats du concours général: "Ne nous prenez pas les meilleurs pour les envoyer à l'étranger..." (Macky Sall) Le Président Macky Sall a présidé la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats du concours général de cette année. Il a profité de l'occasion pour féliciter et récompenser les meilleurs élèves du Sénégal. Il a a invité en outre les autorités ainsi que les parents d'élèves à ne pas envoyer les meilleurs élèves à l'étranger car les grandes classes préparatoires vont s'ouvrir au Sénégal...

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 20:28 | | 0 commentaire(s)|

A en croire, le chef de l'Etat c'est avec un enthousiasme renouvelé qu'il préside la cérémonie solennelle de distribution des prix aux lauréats du Concours général , parce que, pense-t-il, "c'est le rendez de l'excellence qui met à l'honneur depuis plus de 50 ans nos meilleurs élèves des classes de terminale et de première".



Pour lui, cette fête célèbre egalement l'encadrement administrative et académique ainsi que les parents d'élève. "Rien ne serait possible sans les uns et les autres", affirme-t-il. "S'y ajoute que cette édition se tient dans un contexte d'amélioration des résultats aux différents examens scolaires marquant ainsi la résilience de notre système éducatif malgré la rude épreuve de la pandémie Covid 19", poursuit le Président Sall.



Les résultats du concours général de cette année révèlent que les élèves des séries scientifiques ont brillé non seulement dans leur discipline mais aussi dans les matières littéraires, fait-il remarquer. "Je me réjoui egalement de la parité près parfaite sur 95 lauréats, nous avons 49 garçons et 46 filles avec une fille comme meilleure élève", fera-t-il savoir en sus...





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook