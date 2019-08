Remise en cause de ses origines léboues: Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé, invité à militer au Cayor

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr est originaire de Risso Fall, un village traditionnel de l’arrondissement de Meckhé à 5 Km de Koul Diop, département de Tivaouane, région de Thiès. Une information, remettant ainsi en cause sa «souche», considérée comme typiquement léboue.



Dans la course pour le fauteuil de Maire de Dakar, précise la source, il est fréquent de l’entendre dire que « Ndakaaru » doit être géré par les vrais dakarois, précisément, à l’ethnie léboue. Ce qui semblerait être une volonté manifeste de vouloir écarter, tout bonnement, certains de ses challengers.



D'après la source, les parents du Maire de Yoff, restés au bercail, l'invitent à militer à Risso Fall.











Leral

