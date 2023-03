Remobilisation de la base de l’APR: Les responsables de Saly promettent la remontada en 2024

Après la visite du Président Macky Sall à Mbour qui a exhorté les responsables de la Petite côte à travailler dans l’unité afin de permettre à la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) de sortir victorieuse des prochaines joutes électorales, les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) ont décidé de se remobiliser à la base. Naguère considéré comme le grenier électorale de Bby, le département de Mbour sur le point de basculer dans l’escarcelle de l’opposition, rapporte L'As.



En attestent les résultats des dernières législatives au cours desquelles Bby a perdu les communes de Diass, Saly, Nguékokh, Mbour et Somone. Pour freiner cette hémorragie et renouer avec les victoires, le nouveau directeur des Infrastructures Aéroportuaires, Cheikh Diouf, a commencé à travailler à la base dans la commune de Saly. Ainsi, il a installé 16 comités électoraux, permettant ainsi à 750 personnes d’avoir des cartes de membres de l’Apr. Pour Djibril Sène responsable des jeunes de l’Apr, l’heure n’est plus au repos car la présidentielle, c’est dans quelques mois. «Nous avons décidé de descendre à la base pour rencontrer les populations et échanger avec les militants. Grâce à ce travail, nous avons installé plus de 15 comités électoraux sous la présence des émissaires mandatés par le parti», a-t-il soutenu.



Pour le directeur des Infrastructures aéroportuaires, il faut changer d’approche. «Désormais, la politique politicienne va céder la place à la politique de développement», a-t-il indiqué. Joignant l’acte à la parole, il a d'abord financé une cinquantaine de groupements féminins qui ont été formés à la transformation des produits alimentaires. Ensuite, ces femmes ont été invitées à tenir une journée d’exposition de leurs produits en face du musée de Saly